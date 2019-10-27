Трамп заинтриговал пользователей Сети загадочным твитом

Вашингтон, 26 октября. Президент США Дональд Трамп опубликовал твит, который одновременно заинтриговал и привел в недоумение пользователей Сети.

Американский лидер оставил в микроблоге лаконичное сообщение «о чем-то очень важном».

«Только что произошло нечто очень важное!» — поделился он в Twitter.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.

Озадаченные пользователи принялись гадать, что могло случиться в жизни президента.

Стоит отметить, что сразу несколько человек предположили, что Трамп решил подать в отставку. Кто-то написал, что лидер США, вероятно, разлил чай и решил сообщить об этом.

Некоторые поинтересовались, не была ли арестована кандидат в президенты США 2016 года Хиллари Клинтон, другие предположили, что Трамп порадовался выходу нового альбома американского рэпера Канье Уэста.

Один из пользователей подумал, что, возможно, супруга Трампа Меланья просто наконец согласилась подать ему руку. Мужчина даже не поленился и проиллюстрировал эту ситуацию.

Or maybe Melania finally decided to hold his hand. pic.twitter.com/TAiH2JzaBV — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 27 октября 2019 г.

Впрочем, сам глава государства на комментарии никак не отреагировал и новый твит, раскрывающий интригу этого сообщения, пока не опубликовал. Раскроет ли Трамп содержание этого послания, неизвестно.

Американский президент известен своей любовью к Twitter. Хозяин Белого дома является активным пользователем блога и регулярно публикует в нем различные посты, которые могут касаться любых тем, в том числе и политики.

Журналисты издания The Hill подсчитали, что в 2018 году президент США отправил в свой микроблог 2860 сообщений, без учета ретвитов, передает «Мир24». При этом чаще всего глава государства использовал соцсеть для нападок на оппонентов, отметили представители СМИ.