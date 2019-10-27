Автоэксперты назвали самый популярный возраст машин в России

Москва, 27 октября. Практически 50% отечественного автомобильного парка состоит из транспортных средств в возрасте 11 лет и старше (20,42 млн единиц). Об этом сообщили автоэксперты агентства «Автостат» в рамках исследования.

Отмечается, что вторую по популярности возрастную группу представляют 11-летние авто, которых, по подсчетам экспертов, насчитывается 3,03 млн единиц. На третьем месте расположились семилетние автомобили — 2,7 млн единиц.

Далее по списку следуют восьмилетние и шестилетние автомобили — по 2,5 млн единиц, пятилетние — 2 млн, трехлетние — 1,2 млн, четырехлетние — 1,3 млн и десятилетние — 1 млн автомобилей.

Также уточняется, что самой популярной маркой в российском автопарке остается Lada — в начале второго полугодия текущего года аналитики насчитали 13,45 млн отечественных машин.

Ранее автоэксперты назвали самые популярные машины среди пенсионеров в России.