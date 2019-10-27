Два автомобиля столкнулись в Челябинской области, есть жертвы

Челябинск, 27 октября. Два автомобиля столкнулись в Челябинской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального Управления министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, авария случилась примерно в 05.00 на трассе Чебаркуль — Мисяш. Водитель машины Lada Kalina выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем Ford Focus.

Как уточняет «URA.RU», в результате столкновения иномарка съехала в кювет и перевернулась, после чего транспортное средство загорелось. Водитель Ford и двое пассажиров, в том числе ребенок, погибли на месте. Смертельные травмы получил и водитель, допустивший выезд на встречную полосу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются детали и обстоятельства ДТП.

Накануне четыре человека погибли и девять получили различные травмы в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом под Кировом.