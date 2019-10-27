Подмосковье и провинция Дамаск в Сирии подпишут соглашение о сотрудничестве

Москва, 27 октября. Власти Московской области и сирийской провинции Дамаск планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения, депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

«Вскоре будет подписывать соглашение Московская область. Они планируют сотрудничество с сирийской провинцией Дамаск, у них очень много точек соприкосновения», — сказал парламентарий.

По словам депутата, двусторонняя работа затронет социально-культурную и экономическую отрасли. Кроме того, намечены некоторые планы в предпринимательстве, сообщает ТАСС.

Саблин уточнил, что в общей сложности действует около 80 направлений сотрудничества. Так, ведется работа по вывозу детей граждан России из лагерей беженцев, дети погибших военнослужащих армии САР каждый год приезжают отдыхать в РФ.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. Власти Сирии на сегодняшний день занимаются политическим урегулированием, восстановлением экономики республики и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.