США совместно с курдскими оккупантами нагло обворовывают Сирию, объяснил эксперт

Москва, 27 октября. Вопрос о контрабанде сирийской нефти из оккупированных вооруженными формированиями курдов районов Соединенными Штатами необходимо выносить на более глобальный уровень. Такое мнение выразил политолог, президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что в Сирии Вашингтон действует по опробованному в других странах сценарию, а также отметил, что своими действиями США на самом деле пытаются побороть не терроризм, а законный сирийский режим.

«Под предлогом якобы уничтожения мирового терроризма своей западной коалицией они на самом деле борются не с терроризмом, а с законным сирийским действующим режимом. Это нужно для того, чтобы страна лишилась своего суверенитета, экономической независимости. При вторжении в другие страны американцы приватизировали природные ресурсы данной страны», — пояснил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

По мнению политолога, Вашингтон нагло обворовывает Сирию, причем делает это, нарушая собственные санкции. Как известно, из-за американских ограничительных мер Дамаск не имеет права торговать собственной нефтью, но «благодаря» нелегальным схемам США сирийская нефть существует на мировом рынке.

Самонкин отмечает, что вывод захваченных национальных достояний иностранных государств — «вполне очевидная практика США экономической «опиумной войны».

По словам эксперта, США никогда не воюют ресурсы собственными руками, поэтому в случае с Сирией курдские бандформирования стали им хорошими помощниками.

«Курды вошли туда якобы под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ), однако теперь эта территория находится под их общим контролем. Учитывая, что американцы никогда не воюют своими руками, здесь огромную роль сыграли именно курдские формирования», — отметил он.

Самонкин уверен, что необходимо пресечь «экономическое безобразие», которое США устроили в Сирии, и данную проблему нужно выносить на глобальный межгосударственный уровень, в противном случае арабскую республику ждет печальная судьба других стран, в которые США под также вторгались «благим» предлогом и оставляли их во всех смыслах опустошенными.

«США обворовывает Сирию. И здесь встал вопрос о сохранении экономического суверенитета Сирии. Этот вопрос нужно выносить не только на уровень стран астанинского формата, но и на уровень российско-турецких договоренностей в отношении курдов», — считает эксперт.

Политолог уверен, что в случае, если американская деятельность не будет пресечена, США и дальше под видом мнимого отвода войск продолжат грабить страну, чтобы получить хоть какую-то компенсацию за свое геополитическое поражение в регионе.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков также отметил, что в Сирии Соединенные Штаты действуют по «обкатанному» сценарию и используют в своих целях курдские бандформирования, оккупировавшие территории государства.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный эксперт Игорь Коротченко обратил внимание, что незаконная предпринимательская деятельность США на территории иностранного государства нарушает не только международное право, но и американское законодательство.

Напомним, 26 октября Минобороны России представило доказательства контрабанды США сирийской нефти. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии. По оценке министерства обороны, стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов, а ежемесячная выручка такого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 млн долларов. При этом Сирия, с территории которой Соединенные Штаты беззастенчиво уводят ресурсы, не получает ничего.

1 Организация запрещена на территории РФ.