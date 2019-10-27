США сообщили об «очередной» ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии

Вашингтон, 27 октября. Американские военные провели в субботу в Сирийской Арабской Республике специальную операцию против «лидера» террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил телевизионный канал Fox News.

Согласно информации канала, предполагается, что аль-Багдади ликвидирован, но эта информация в настоящее время не получила официального подтверждения. Указывается версия, согласно которой террорист якобы себя подорвал.

Ранее администрация Белого дома сообщила, что американский лидер Дональд Трамп сделает в воскресенье «важное заявление». До этого Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что «произошло что-то очень крупное», впрочем, не уточнил, о чем идет речь.

Примечательно, что версии гибели аль-Багдади появляются во всевозможных — преимущественно американских — СМИ в течение нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сегодняшнего дня не получила.

В марте сообщалось, что руководство США не располагает данными о текущем местонахождении главаря ИГ1 аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.