Военные назвали самозванцами тех, кто общался с Зеленским в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский рассказал подробности встречи с радикалами
Люди, которые представились президенту Зеленскому в Донбассе «добровольцами», не являются представителями украинских вооруженных сил. В зоне конфликта они находятся незаконно. Такое заявление сделала пресс-служба операции объединенных сил на Украине. Встреча главы страны с радикалами прошла накануне. Как позже рассказал сам лидер государства, он прибыл в поселок Золотое и местные жители сообщили, где находятся националисты. Зеленский решил пообщаться с ними лично. Однако разговор прошел на повышенных тонах. Глава Украины потребовал не мешать процессу разведения войск.
В Ираке против протестующих направят спецназ
Против митингующих, которые выдвигают антиправительственные лозунги в Ираке, направят спецназ. Такое распоряжение дал премьер-министр страны Адель Абд аль-Махди. Он приказал положить конец демонстрациям, которые проходят в Багдаде с начала октября. Во время беспорядков только за последние два дня погибли 63 человека, около 2,5 тысяч получили ранения. Всего же жертвами протестов в стране стали около 200 человек. Такие данные оглашают иракские правозащитники. Почти месяц местные жители требуют от властей отставки правительства, борьбы с безработицей и коррупцией. Премьер-министр сообщил, что планирует кадровые перестановки в Кабмине и изменения закона о выборах. Однако, по его словам, отставка правительства может привести к хаосу.
Экс-посол Австрии в РФ назвал условие отмены санкций
Для снятия санкций с России нужно, чтобы за это выступили страны Евросоюза. Большинство государств не поддержали пошаговую отмену ограничений, но даже они не рады этим санкциям. Об этом сообщил экс-посол Австрии в России Фридрих Бауэр.
«Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но с ними и тому, кто это скажет. Поэтому никто не может отважиться», — сообщил Фридрих Бауэр.
По мнению Бауэра, санкции лишь частично вредят России. Польза в них также есть. Например, сейчас на российском рынке больше наших продуктов, чем было раньше.
В США заявили о захвате Калининграда войсками НАТО
Научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер рассказал о «захвате» НАТО Калининградской области. Он отметил, что это возможно в случае некоей «агрессии» России. Какой именно — не уточнил. Напомним, в ближайшее время НАТО готовит масштабные учения, участия в которых примут 18 стран. Они должны пройти весной следующего года. Ожидается, что они станут самыми масштабными за последние 25 лет. Министр обороны Литвы уже говорил, что это «сообщение» для России о том, что «союзники вместе с Прибалтикой», а также, что Вашингтон «тоже в деле». Наша страна не раз предупреждала НАТО о том, что в случае агрессии Россия будет вынуждена принять ответные меры.