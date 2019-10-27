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Зеленый кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

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Зеленый кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

Нью-Йорк, 27 октября. Кардиган легендарного музыканта, лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Julien's Auctions за 334 тысячи долларов. Об этом говорится на официальном на сайте аукционного дома.

Изначально кофта, в которой вокалист рок-коллектива выступал в 1993 году на легендарном концерте MTV Unplugged, оценивали в диапазоне от 200 до 300 тысяч долларов. Однако финальная цена лота превысила ожидавшуюся, и, согласно информации телеканала CNN, кардиган стал самой дорогой кофтой, когда-либо продававшейся на торгах.

В аукционном доме напомнили, что зеленый кардиган Кобейну в свое время подарил близкий друг музыканта — Джеки Фарри, сообщает телеканал «360».

Кроме того, с молотка ушла гитара Кобейна Fender Mustang, покупатель заплатил за инструмент 340 тысяч долларов.

Прошедшим летом пресс-служба аукционного дома «Литфонд» сообщала, что обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом фронтмена коллектива Курта Кобейна планируют выставить на торгах в Подмосковье. Отмечалось, что начальная цена лота составляла 340 тысяч рублей.

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Источник: Julien’s Auctions
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