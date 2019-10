Зеленый кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

Нью-Йорк, 27 октября. Кардиган легендарного музыканта, лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Julien's Auctions за 334 тысячи долларов. Об этом говорится на официальном на сайте аукционного дома.

Изначально кофта, в которой вокалист рок-коллектива выступал в 1993 году на легендарном концерте MTV Unplugged, оценивали в диапазоне от 200 до 300 тысяч долларов. Однако финальная цена лота превысила ожидавшуюся, и, согласно информации телеканала CNN, кардиган стал самой дорогой кофтой, когда-либо продававшейся на торгах.

