Минобороны РФ доставило на базу «Хмеймим» бронемашины для военной полиции

Дамаск, 27 октября. Министерство обороны России доставило на авиационную базу «Хмеймим» в Сирии десятки бронемашин «Тигр» и «Тайфун-У» для военной полиции, содействующей выводу курдских боевиков. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба военного ведомства.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что около 300 российских военных полицейских прилетели в Сирийскую Арабскую Республику для содействия выводу курдов-террористов от границы с Турцией.

Транспортники Ил-76 Воздушно-космических сил РФ (ВКС) доставили на российскую базу «Хмеймим» в Сирии десятки бронеавтомобилей, на которых военные полицейские планируют осуществлять выполнение необходимых задач в районах сирийско-турецкой границы, следует из сообщения пресс-службы.

«Бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У» доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края», — уточнили в Минобороны.

Пресс-служба министерства добавила, что бронемашины предназначены для перевозки личного состава и установки разной аппаратуры или систем вооружений.

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин принял в сочинской резиденции своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. По результатам многочасовых переговоров лидеры государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Согласно одному из пунктов меморандума, стартуя в полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции против курдских формирований вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут контролировать вывод курдских террористов на 30 километров от границы.

Российский лидер подчеркивал, что в результате «длительной и напряженной работы» удалось выйти на решения, которые являются «крайне важными, если не судьбоносными».