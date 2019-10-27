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Военная полиция РФ прибыла в Кобани для содействия выводу курдов-боевиков

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Военная полиция РФ прибыла в Кобани для содействия выводу курдов-боевиков

Дамаск, 27 октября. Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани для патрулирования территории совместно с турецкими военными. Об этом рассказал журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.

По его словам, российские и сирийские военные прибыли в указанный город для патрулирования, а также для осуществления контроля постов и соблюдения тишины и спокойствия. Он отметил, что российские военнослужащие «всеми силами и средствами» демонстрируют, что приносят «спокойствие и уверенность» мирным сирийцам.

Офицер обратил внимание на то, что курдские боевики после прихода войск правительственной армии Башара Асада «освобождают свои позиции для того, чтобы сирийские войска заняли передний край обороны», передает РИА Новости.

Военная полиция РФ прибыла в Кобани для содействия выводу курдов-боевиков

Согласно пункту 5 меморандума о взаимопонимании, который ранее подписали президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, военные РФ и Сирии будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась турецкая антитеррористическая операция. Вывод курских сил должен подойти к окончанию в течение 150 часов после полудня 23 октября.

Напомним, 22 октября по окончании шестичасовой встречи Путина и Эрдогана в Сочи руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что турецкая операция «Источник мира» в Сирии прекращается.

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Источник: РИА Новости
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