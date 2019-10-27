Экс-депутат Рады предрек экономике Украины сильный удар

Киев, 27 октября. Украинскую энергетическую отрасль экономики ждет сильный удар на фоне дешевого российского угля. Об этом рассказал журналистам экс-депутат украинской Рады Евгений Мураев, видеоролик с соответствующим выступлением на телевизионном канале НАШ он разместил на своем YouTube-канале.

Мураев заявил, что на Украине разрешили покупать электроэнергию и уголь в России. По мнению бывшего депутата, это большой удар по энергетической безопасности Украины.

«На территории РФ уголь добывается в большей степени карьерным способом — он в себестоимости дешевле — и, естественно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности», — объяснил Мураев.

Он также не исключил, что при этом немалое количество шахтеров могут остаться без работы. По его подсчетам, такая мера приведет к увольнению более чем 30 тыс. шахтеров, которые работают в государственном секторе. Кроме того, продолжил Мураев, около 20 тыс. горняков, которые работают в частном секторе, также останутся без работы.

Политик обратил внимание на то, что Украина уменьшит выработку электроэнергии, что приведет к новой волне увольнений.

Напомним, в середине текущего месяца председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что организация приступит к подготовке всеукраинского протеста шахтеров с требованием выплатить долги по заработной плате.