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Экономика

Эксперт исключил рост цены на красную икру перед Новым годом

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Эксперт исключил рост цены на красную икру перед Новым годом

Москва, 27 октября. Уменьшение вылова лососевых существенно не отразится на росте цен на красную икру к Новому году. Об этом рассказал журналистам управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По словам эксперта, ожидать какой-либо серьезный рост на икру нет необходимости, сообщает РИА Новости.

Кроме того, аналитики агентства «Рыбсеть» посоветовало россиянам приобретать свежую красную икру непосредственно перед праздником, а не запасаться ею заранее, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, прошедшим летом социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что практически треть молодых граждан РФ кушают рыбу раз в неделю, а среди взрослых жителей страны активно употребляют ее в пищу две трети.

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Источник: РИА Новости
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