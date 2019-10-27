Эксперт исключил рост цены на красную икру перед Новым годом

Москва, 27 октября. Уменьшение вылова лососевых существенно не отразится на росте цен на красную икру к Новому году. Об этом рассказал журналистам управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По словам эксперта, ожидать какой-либо серьезный рост на икру нет необходимости, сообщает РИА Новости.

Кроме того, аналитики агентства «Рыбсеть» посоветовало россиянам приобретать свежую красную икру непосредственно перед праздником, а не запасаться ею заранее, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, прошедшим летом социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что практически треть молодых граждан РФ кушают рыбу раз в неделю, а среди взрослых жителей страны активно употребляют ее в пищу две трети.