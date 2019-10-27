Малахов оправдался за скандальный эфир про эскорт-услуги блогерш

Москва, 27 октября. Телеведущий Андрей Малахов оправдался за скандальный выпуск программы «Прямой эфир», в котором раскрыл расценки на эскорт-услуги популярных блогерш.

В выпуске «Прямого эфира» от 25 октября были названы цены на услуги популярных блогерш, которые занимаются эскортом. В передаче приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Майер спустя некоторое время удалила свой аккаунт в социальной сети.

После выхода телешоу в эфир, на Малахова с критикой обрушились певица Ольга Серябкина, а также актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская. Фото Серябкиной было изображено на заставке программы, рядом с ним авторы шоу разметили прейскурант на эскорт-услуги. После этого певица объявила, что подаст на Малахова в суд.

Сам ведущий был удивлен такой реакцией. Он заявил, что испытывает дружескую симпатию к певице и высказал мнение, что иск можно подавать только на те сайты, который публикуют недостоверную информацию.

«Для меня было большим удивлением, что Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет», — сказал Малахов.

Наталья Рудова, которую также упомянули в «Прямом эфире», рассказала, что Малахов лично звонил ей и предлагал познакомить с неким олигархом, на что она ответила отказом.

Настасья Самбурская выступила с таким же заявлением. По ее словам, Малахов звонил ей дважды, предлагая выступить в роли эскортницы, но оба раза получил отказ, после чего перестал названивать.