«Двойник» Зеленского обратился с вопросом к президенту Украины

Москва, 27 октября. «Двойник» президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев обратился к нему с вопросом в эфире НТВ.

Исабаева пригласили на съемки программы «Центральное телевидение» и предложили задать любой вопрос Зеленскому.

«Почему вы на меня похожи?» — спросил «двойник» украинского президента.

Герой программы рассказал, что узнал о своей схожести с Зеленским лишь когда тот стал президентом. По словам Исабаева, в последнее время к нему часто подходят люди с просьбой сфотографироваться с ним.

История с «двойником» началась после того, как в эфире телеканала «Россия 1» показали сюжет о мужчине, обладающим внешним сходством с Зеленским. Выяснилось, что «двойник» президента Украины — выходец из Узбекистана, который работает автомаляром. Позже Исабаев заявил, что готов подменять Зеленского на сцене, пока тот работает на высшем государственном посту, но отметил, что не готов сниматься в сценах, где «надо кушать свинью».

Ранее RT сообщил, что Владимир Зеленский потребовал от представителей возглавляемой им партии «Слуга народа» пройти проверку на детекторе лжи.

Поводом для этого стали слухи о коррупции в рядах депутатов. По мнению экспертов, таким образом президент Украины пытается повлиять на свой падающий рейтинг. Политики, попавшие под подозрение, отказались поддержать антикоррупционный законопроект, который в итоге не был принят профильным комитетом Верховной рады.