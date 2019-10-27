Экс-посол Австрии в РФ рассказал о снятии антироссийских санкций ЕС

Вена, 27 октября. Экс-посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр заявил, что для снятия санкций с России нужно, чтобы за это выступила группа стран Евросоюза.

Бауэр сказал, что санкции легко вводятся, но отменить их намного сложнее. До сих пор большинство стран Евросоюза не поддержали даже пошаговую отмену санкций, несмотря на то, что многие государства не рады тому, что в отношении России продолжают действовать ограничения.

«Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но с ними и тому, кто это скажет. Поэтому никто не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций», — приводит слова дипломата РИА Новости.

По его словам, санкции лишь частично вредят России, но во многом идут и на пользу. К примеру, сегодня на продовольственном рынке представлено намного больше российских продуктов, чем было раньше.

«Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам», — отметил Бауэр, проработавший послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год.

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ. Запад, обвинив Москву якобы во вмешательстве во внутренние дела Украины, ввел ряд ограничений. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что пытаться разговаривать с Россией на языке санкций контпродуктивно.

Крым вошел в состав РФ по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает регион «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма прошло в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».

В нынешнем году ЕС продлил «крымский» пакет санкций до 23 июня 2020 года.