Врачи объяснили, чем опасен переход на зимнее время

Москва, 27 октября. Врачи заверяют, что адаптация от перехода на зимнее или летнее время может занимать до трех недель, поэтому лучше не возвращаться к этой практике.

В ночь с субботы на воскресенье Европа перешла на зимнее время, стрелки часов перевели на час назад. Как напоминает РИА Новости, в России сезонный перевод часов отменили в 2011 году. Тогда 27 марта страна перешла на постоянное летнее время, что вызвало недовольство у ряда граждан, поскольку зимой солнце встает слишком поздно. После обсуждений было решено еще раз перейти на постоянное, теперь уже зимнее, время.

По мнению специалистов в области медицины, переход на зимнее и летнее время дважды в год неблагоприятно сказывается на здоровье человека.

«Самый тяжелый перевод времени — это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и быстрее уставать», — сообщил заслуженный врач РФ, пульмонолог Александр Карабиненко.

Терапевт Елена Тихомирова рассказала, что перестройка организма человека на новое время может занимать от одной до трех недель, что приводит к психологическому дискомфорту.

«Люди могут страдать бессонницей ночью или повышенной сонливостью днем. Так как психологически человек испытывает дискомфорт — кто-то не успел перевести часы, кто-то не может понять время вылета самолета», — отметила она.

Тихомирова добавила, что Россия отказалась от перевода часов достаточно давно, чтобы сделать определенные выводы.