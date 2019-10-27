США и курдские радикалы воруют нефть Сирии по «обкатанным» в Ираке схемам

Москва, 27 октября. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что незаконная нефтедобыча США при помощи курдских бандитов в Сирии была ранее опробована американцами в Ираке.

Как отметил Юшков, схема, которую в Минобороны РФ назвали «международным государственным бандитизмом США», ранее была «обкатана» в Ираке при участии вице-президента США Дика Чейни и компании Halliburton.

Схема, пишет «Экономика сегодня», работает следующим образом: нефть незаконно добывается с помощью оборудования, поставленного ведущими западными компаниями вопреки всем американским санкциям. Затем караваны бензовозов вывозят добычу с месторождений в Сирии за границу под охраной американских военнослужащих и частных военных компаний. В случае малейшей угрозы в воздух поднимаются самолеты ВВС США, на защиту выдвигаются специальные подразделения армии Соединенных Штатов.

«Стоит отметить, что американцы вели себя подобным образом не только в Сирии, но и в Ираке. США обычно нанимают частные военные компании, в свое время в Ираке засветилась хорошо известная Blackwater, которая связана с нефтесервисной компанией Halliburton и с вице-президентом США Диком Чейни», — рассказал Юшков.

Нарушая собственные санкции, Вашингтон заметает следы через сложную схему и целый ряд фирм-посредников. Оборудование перепродается по многу раз, нефть вывозится контрабандой.

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, США занимались нефтедобычей в Сирии еще в те времена, когда они якобы боролись с ИГ1 (запрещена в РФ). На деле же террористы добывали нефть под покровительством американцев и при помощи специалистов из Соединенных Штатов. При этом Сирия, которой по закону принадлежат разграбляемые Вашингтоном месторождения, находится под американскими санкциями на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Когда нефтяные поля были захвачены курдскими боевиками, США начали оказывать поддержку и им, а террористов ИГ привлекли в качестве охраны. Добываемая нефть преимущественно поставляется в Ирак, где официально работают американские компании.

«Маршрут контрабанды сильно не изменился. Поставляют ее в основном через Ирак, а дальше нефть смешивалась либо в порту, либо в системе приема на нефтепроводе. После того, как контрабандная нефть смешивается с добытой официально, концов уже не сыщешь», — отметил Юшков.

Средства, поступающие от незаконной нефтедобычи в Сирии, оседают в карманах американских генералов и дельцов, а также идут на вооружение банд курдов и террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.