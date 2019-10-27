Премьер Ирака приказал направить спецназ против протестующих

Багдад, 27 октября. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди приказал направить спецназ против демонстрантов, выдвигающих антиправительственные лозунги.

Как сообщает агентство Reuters, премьер Ирака приказал командующему элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец антиправительственным протестам в Багдаде.

По данным иракских правозащитников, в ходе протестных акций только за два последних дня погибли 63 человека, около двух с половиной тысяч получили различные травмы и ранения. С момента начала беспорядков число жертв составило около 200 человек.

Как пишет RT, массовые протесты начались в Ираке 1 октября. Демонстранты требуют отставки правительства, усиления борьбы с безработицей и коррупцией, улучшения жизни граждан.

Ранее премьер Ирака сообщил о планах по кадровым перестановкам в кабмине страны, а также о грядущих изменениях закона о выборах. По его словам, отставка правительства может ввергнуть страну в хаос. Ранее власти Ирака произвели перестановки в правоохранительных органах регионов, где разгорелись протесты.