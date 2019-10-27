Победитель «самого страшного квеста в мире» выиграет 20 тысяч долларов, если выживет

Нашвилл, 27 октября. Автор «самого страшного квеста в мире» Расс МакКейми объявил награду в 20 тысяч долларов тому, кто пройдет его, соблюдая все правила.

МакКейми, владелец расположенного в американском штате Теннесси «Призрачного поместья», утверждает, что еще никому не удалось продержаться в жутком доме от заката до рассвета.

В зависимости от выбранной тематики квеста, участники могут столкнуться со своими самыми жуткими фобиями — их поджидают пауки, привидения, монстры, сделанные максимально реалистично. По словам организаторов, многие покидают «Призрачное поместье» в истерике.

Претендентам на получение 20 тысяч долларов должно быть больше 21 года, им необходимо изучить и подписать 40-страничное соглашение, а также предоставить справку от психиатра и нарколога, после чего пройти видеотестирование.

Во время квеста действует ряд строгих правил: нельзя кричать и визжать, не разрешается ругаться матом, трогать реквизит и актеров. Если хотя бы одно из условий будет нарушено, 20 тысяч долларов участнику не видать.

Стоимость участия в квесте — большой пакет еды для пяти собак, которые охраняют поместье, где располагается «самый страшный квест в мире».