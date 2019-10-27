«Победа» передумала резко повышать цены на авиабилеты с вылетом из-за границы

Москва, 27 октября. Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила о повышении с 28 октября цен на авиабилеты из-за рубежа на пять евро вместо 25 и попросила клиентов проходить онлайн-регистрацию.

Ранее Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы авиаперевозчика «Победа» в зарубежных аэропортах, после чего компания заявила, что вынуждена включить стоимость услуги в тариф и повысить цена на авиабилеты в Россию из-за рубежа на 25 евро.

«Тарифы «Победы» прозрачные и гибкие, чтобы только вы выбирали, за что платить. Поэтому в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах «Победы» можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услуги агента в аэропорту», — рассказали в пресс-службе.

Компания сообщила, что решение суда вынудило ее включить стоимость регистрации во все тарифы, даже для тех, кто регистрируется онлайн. Это, по мнению авиаперевозчика, убивает философию «голого тарифа», позволяющего не переплачивать за ненужные услуги.

«Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на пять евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто воспользуется услугой агента», — отметили в авиакомпании.

В октябре «Победа» направила обращение в Минтранс РФ с просьбой избавить авиакомпании от необходимости включать в тариф услугу по регистрации в аэропорту. Некоторое время назад лоукостер уже обращался с таким предложением, но министерство не поддержало его.

Ранее «Известия» сообщили, что Минтранс России назвал обеспечение конкуренции на рынке авиаперевозок главным условиям снижения цен на авиабилеты.