Украинские военные объявили самозванцами споривших с Зеленским националистов

Киев, 27 октября. Пресс-служба операции объединенных сил на Украине сообщила, что спорившие с президентом страны Владимиром Зеленским «добровольцы» нелегально находятся в районе разведения войск в Донбассе.

Сообщается, что вооруженные радикалы, представившиеся «добровольцами» и пообщавшиеся с Зеленским, не являются представителями украинских вооруженных сил или других силовых ведомств страны и действуют в зоне братоубийственного конфликта в Донбассе без законных оснований.

«Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил», — говорится в опубликованном в Facebook заявлении.

В штабе операции разъяснили, что законы Украины четко ограничивают категории лиц, имеющих право находиться с оружием в зоне гражданской войны в Донбассе, и говорившие с Зеленским люди не относятся ни к одной из этих категорий.

Встреча президента Украины с вооруженными радикалами состоялась в субботу в районе поселка Золотое. Зеленский рассказал, что местные жители указали ему на дом, где размещаются националисты, после чего глава государства решил пообщаться с ними. Разговор проходил на повышенных тонах, Зеленский потребовал от радикалов не мешать процессу разведения войск.

Президент Украины, как пишет «Газета.ру», заявил, что ищет способ положить конец войне, но подчеркнул, что «капитуляции не будет».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались поддерживать правительство, пришедшее к власти в результате государственного переворота. В результате объявленной действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко «антитеррористической операции» погибли, по данным ООН, более 13 тысяч человек.

Несмотря на договоренности о перемирии в Донбассе и попытки развести силы и вооружения, украинские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня.