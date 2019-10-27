В Госдуме назвали международным разбоем кражу нефти в Сирии курдскими боевиками и США

Москва, 27 октября. Депутат Госдумы РФ Константин Затулин назвал международным разбоем кражу сирийской нефти США и курдами-террористами.

В субботу Минобороны РФ представило спутниковые снимки, доказывающие, что Соединенные Штаты принимают участие в незаконной нефтедобыче в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. На оккупированной курдскими боевиками территории в сотрудничестве с террористами ИГ1 (запрещена в РФ) США контролируют разграбление нефтяных месторождений, принадлежащих сирийскому народу.

По данным российского оборонного ведомства, нефть, украденная в Дейр-эз-Зоре, вывозится с территории Сирии бензовозами компании Sadcup. Для защиты караванов США использует своих военнослужащих, частные военные компании, а также авиацию и спецназ. Минобороны РФ сообщает, что доходы американских дельцов от незаконной нефтедобычи в Сирии могут составлять более 30 миллионов долларов ежемесячно.

Депутат Госдумы России Константин Затулин отметил, что США «прикрываются благородными целями», чтобы грабить сирийские нефтяные поля.

«Интерес США к Сирии связан не с благородными целями поддержки права народов на самоопределение и защиты их от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), а находящимися поблизости нефтяными полями, которые благодаря своему присутствию и альянсу с курдскими радикалами американцы смогли доить», — приводит его слова «Инфореактор».

Затулин назвал действия Вашингтона «международным разбоем», который США учинили на территории страны, где они присутствуют незаконно.

«Американцы появились на территории Сирии без приглашения этой страны. Свою операцию они совершали скорее вопреки, чем ради восстановления законности и порядка в этом регионе. Потому что законность и порядок неминуемо бы привели к разоблачению их незаконной добычи. Это лишний раз говорит о сущности политики США на Ближнем Востоке, которая сводится к извлечению односторонней выгоды», — рассказал политик.

Как пишет «Газета.ру», в воскресенье военные США начали усиливать свое присутствие в провинции Дейр-эз-Зор якобы для «защиты» нефтяных месторождений от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.