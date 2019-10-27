Москва, 27 октября. Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».

Исполнительница рассказала зрителям о своих необдуманных поступках. Она призналась, что питает слабость к красивому нижнему белью, но никогда его не носит.

«Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома», — призналась певица.

Она уточнила, что для участия в программе тоже не надела нижнее белье. К числу своих ошибок Успенская отнесла и покупку песен на стихи Резника. Обладательница премии «Шансон года» отметила, что лишь иногда поет песню «Кабриолет». Другие композиции из этого цикла она никогда не исполняет.

«А еще я приобрела песни на стихи Резника. Там была песня «Кабриолет», которую пою только иногда. Остальные песни просто лежат. Я их не пою», — поделилась артистка.

Откровения Успенской вызвали неоднозначную реакцию зрительской аудитории. Многие пользователи социальных сетей сочли интимные подробности неуместными.

«Тошнит от этой вашей пошлятины. Это не смешно, это грязно и мерзко», — считает один из пользователей.

«На дне…», — процитировал Горького его собеседник.

Еще один комментатор убежден, то все это и есть «Шоу которое мы заслужили».

Но преданные фанаты Успенской поддержали своего кумира. По их мнению, «лучше так, чем вражда и войны!». Артисты выступят в один и тот же день, но на разных концертных площадках.

Ранее сообщалось, что Меладзе и Успенская отправятся в концертный тур по Украине. Об этом писала Газета.ru.