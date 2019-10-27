Военные США вернулись на территории курдских оккупантов в Дейр-эз-Зор для «защиты» нефти

Дамаск, 27 октября. Американские военные прибыли в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для «обеспечения безопасности нефтяных месторождений», находящихся под контролем курдов-боевиков.

По данным газеты Washington Post, США усиливают военное присутствие в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы «предотвратить» попадание нефтяных месторождений в руки террористов ИГ1 (запрещена в РФ) или «иных дестабилизирующих действующих лиц».

Источники издания отмечают, что согласно утвержденному Вашингтоном плану по «защите» нефтяных полей, в Сирию должны прибыть «несколько сотен» американских военных, но «менее батальона», численность которого обычно составляет от 800 до 1000 военнослужащих.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США должны принять меры по усилению позиций в сирийском Дейр-эз-Зоре, чтобы предотвратить доступ террористов к месторождениям нефти. Эспер подчеркнул, что Пентагон рассматривает различные варианты по размещению сил в регионе для «обеспечения безопасности» нефтяных полей.

В субботу представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что Соединенные Штаты занимаются «международным государственным бандитизмом», удерживая под своим контролем принадлежащие народу Сирии нефтяные месторождения на востоке страны. Конашенков отметил, что российское военное ведомство располагает доказательствами, в том числе спутниковыми снимками, что США и до, и после разгрома сил ИГ (запрещена в РФ) в этом регионе контролируют нелегальную добычу нефти и ее вывоз за границу.

Для защиты колонн бензовозов, применяющихся для контрабанды украденной нефти в Сирии, Соединенные Штаты используют своих военнослужащих и частные военные компании, привлекая авиацию и спецназ в случае обострения ситуации. По данным Минобороны РФ, американские дельцы, сотрудничающие с курдскими террористами и боевиками ИГ (запрещена в РФ), ежемесячно зарабатывают на грабеже сирийских нефтяных месторождений более 30 миллионов долларов.

Россия придерживается мнения, что все иностранные военные должны покинуть Сирию, поскольку лишь российские подразделения находятся в этой стране законно — по просьбе легитимного правительства страны, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

1 Организация запрещена на территории РФ.