Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Захарова ответила на заявление главы Минобороны Украины об «уникальном опыте» Киева

52
0 Оставить комментарий

Захарова ответила на заявление главы Минобороны Украины об «уникальном опыте» Киева

Москва, 27 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка об «уникальном опыте» Киева. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

Дипломат согласилась с утверждением Загороднюка о том, что украинский опыт представляет интерес для Североатлантического альянса.

«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен», — отметила Захарова.

Ранее глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина имеет уникальный опыт «пяти лет войны с Россией». Он выразил готовность поделиться этим опытом с НАТО.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону разведения сил в Донбассе для проведения переговоров с радикалами. Судя по просочившемуся в Сеть видео, беседа прошла на повышенных тонах. Зеленский признался, что «не увидел понимания» в глазах собеседников.

«Люди хотят отвода. И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные — они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», — цитирует Газета.ru.

1 октября 2019 года представители Киева согласовали «формулу Штайнмайера». Однако под давлением националистов украинские власти не сумели выполнить взятые на себя обязательства. В частности, по вине Киева сорвалось разведение сил.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров