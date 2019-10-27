В США озвучили «способ захвата» Калининграда войсками НАТО

Вашингтон, 27 октября. Научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер рассказал о «захвате» войсками НАТО Калининградской области.

По словам Хукера, в случае якобы «агрессии» России против стран НАТО в Прибалтике «ответ» Североатлантического альянса будет состоять в «захвате» Калининградской области. Эксперт высказал мнение, что наращивание польской и американской сухопутных группировок в регионе позволит сделать натиск войск НАТО настолько «мощным», что российская армия «не выдержит» и потеряет контроль над регионом.

Хукер полагает, что потенциальное военное столкновение будет носить исключительно локальный характер, поскольку эскалация конфликта неминуемо приведет к массовым разрушениям и большому количеству жертв среди мирного населения.

Автор считает, что у РФ есть некий мотив для агрессии в Прибалтийском регионе, но не называет его, указывая лишь, что Москва вынашивает «планы» на Прибалтику.

Ранее «Газета.ру» сообщила о готовящихся масштабных учениях НАТО Defender Europe, в которых примут участие 18 стран, включая Польшу, Литву и Латвию. Учения развернутся на территории стран Восточной Европы. Как ожидается, они состоятся весной будущего года и станут самыми крупными за последние 25 лет. Около половины из 40 тысяч военнослужащих, которые примут участие в маневрах — солдаты армии США.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, учения станут «сообщением» для России о том, что «союзники вместе с Прибалтикой», а также, что Вашингтон «тоже в деле». Кароблис уверен, что подобное бряцанье оружием у российских рубежей выступит в роли «дополнительного элемента сдерживания для Москвы».

Россия неоднократно предупреждала НАТО и США о недопустимости эскалации напряженности в Восточной Европе, указывая, что будет вынуждена принимать ответные меры на усиление группировки Североатлантического альянса и откровенно провокационные действия.