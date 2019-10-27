Женщина и ребенок погибли в ДТП в Калужской области

Калуга, 27 октября. Автомобиль Volkswagen сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе на трассе М-3 «Украина» в Калужской области. Они погибли на месте происшествия.

Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что девочке было три или четыре года. Водитель машины не пытался скрыться.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Тулы. На нерегулируемым пешеходном переходе водитель транспортного средства совершил наезд на двух пешеходов — женщину 1981 года рождения и ребенка (девочка 3–4 лет)», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о масштабном ДТП в Алтайском крае. В результате столкновения автомобилей Nissan Presage с микроавтобусом Fiat Ducato погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом писала Газета.ru.