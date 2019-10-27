Мертвую россиянку нашли во Вьетнаме на пляже

Ханой, 27 октября. Тело 71-летней россиянки было обнаружено на пляже во вьетнамской провинции Биньтхуан.

Местные моряки обнаружили тело в 16.30 (12.30 по московскому времени). Женщину доставили в больницу, но, как сообщают вьетнамские СМИ, к этому времени она была уже мертва. По предварительным данным, имя умершей — Любовь Котельникова. Полиция страны выясняет обстоятельства ее смерти.

«Пока не установлена, умерла ли она от сердечного приступа или утонула», — сообщил представитель органов власти Нго Нгок Дунк.

Установлено, что Котельникова приехала на отдых в курортный город Муйне в компании друзей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 62-летний мужчина скончался в самолете, выполнявшем рейс из Петербурга во Владикавказ, после чего экипаж принял решение об экстренной посадке в Волгограде.