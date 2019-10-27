Первая партия незарегистрированного препарата «Фризиум» поступила в Россию

Москва, 27 октября. Первая партия незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум» поступила в Россию. Об этом сообщила глава фонда и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Она уточнила, что первая партия предназначена для 540 детей. Уже в середине недели начнется выдача «Фризиума» столичным пациентам. Чуть позже препарат получат региональные медицинские учреждения.

«В Россию приехала первая партия фризиума для 540 детей! В Москве фризиум начнут выдавать детям в середине недели, в регионах — в конце недели (время на доставку)», — отметила Мониава на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ оценили потребность больных детей в препарате «Фризиум». Глава ведомства Вероника Скворцова утверждает, что в России до трех тысяч детей, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате. Об этом писала Газета.ru.