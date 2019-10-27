В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Тбилиси, 27 октября. Ущерб Грузии от запрета на авиасообщение с Россией составил 350 миллионов долларов США. Об этом сообщил глава правительства Грузии Георгий Гахария в ходе встречи с жителями края Самегрело — Земо-Сванети.

Он напомнил, что запрет на выполнение рейсов в Грузию был введен российской стороной в июле 2019 года. В результате Грузия понесла значительные убытки. Согласно подсчетам специалистов, Тбилиси не досчитался 350 американских долларов. Гахария также оценил доходы страны от туристической отрасли.

«Доходы от туризма на сегодня перевалили за два миллиарда, и это реальные деньги», — заявил глава правительства Грузии.

Российско-грузинские отношения обострились после инцидента, имевшего место на международной конференции православия в Тбилиси. Тогда один из депутатов занял место спикера по приглашению принимающей стороны. Этот эпизод вызвал недовольство оппозиционеров и послужил поводом для серии протестных акций. В ответ на недружественные действия грузинской стороны президент РФ Владимир Путин своим указом приостановил авиасообщение с Грузией.

Пути нормализации отношений обсуждались парламентариями стран в июле 2019 года в ходе визита в РФ грузинской делегации.

«Мы обсудили ряд возможных решений выхода из кризисной ситуации… были затронуты все те вопросы, которые волнуют сегодня Грузию, в том числе авиасообщение», — отметил депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия.

Ломия доавил, что противники нормальных отношений Москвы и Тбилиси будут искать шансы для стагнации конфликта, передает RT.