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Военная полиция РФ провела патрулирование сирийско-турецкой границы

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Военная полиция РФ провела патрулирование сирийско-турецкой границы

Москва, 26 октября. Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы — территорий, освобожденных от курдов-боевиков SDF. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что военная полиция РФ следовала по маршрутам Каракозак — Айн-Эль-Араб (Кобани) — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька.

Глава ЦПВС РФ добавил, что в районе поселений Кобани и Камышлы установилась стабильная обстановка. Здесь продолжается развертывание сирийских правительственных войск.

Ранее стало известно, что американские военнослужащие  вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти. Им содействуют курдские бандформирования. 

Накануне ситуацию в Сирийской Арабской Республике обсудили главы российского и американского внешнеполитических ведомств. Об этом писала RT.

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