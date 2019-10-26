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Самолет из Петербурга экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира

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Самолет из Петербурга экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира

Волгоград, 26 октября. Самолет авиакомпании «Победа» выполнил экстренную посадку во Владивостоке из-за клинической смерти пассажира. Пожилой мужчина скончался до прибытия кареты скорой помощи.

Воздушное судно следовало из Петербурга во Владикавказ. На его борту находился онкобольной пассажир. Отмечается, что 62-летний мужчина хотел встретить смерть на родине.

«Рейс произвел экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет, летевшего умереть на родине. До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер», — передает РИА Новости.

Ранее стало известно о гибели пассажира, летевшего из Москвы в Барнаул. Перед смертью его сразил приступ психоза.

«Он разбрасывал обувь по салону, издавал странные звуки, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов», — передает газета «Известия».

Мужчина скончался до прибытия лайнера в Екатеринбург.

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