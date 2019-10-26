Посольство РФ потребовало от США прекратить охоту за россиянами по всему миру

Москва, 26 октября. Посольство РФ в Соединенных Штатах призвало Вашингтон прекратить охоту на российских граждан. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипломатического ведомства.

«Прекратите охоту за россиянами по всему миру», — указывается в публикации.

В посольстве РФ добавили, что в тюрьмах Соединенных Штатов по сомнительным обвинениям отбывают наказание многие россияне.

Ранее осужденная в США к лишению свободы Мария Бутина вернулась в Москву. Девушка тепло отозвалась об американском народе. В то же время, по ее мнению, в Соединенных Штатах деградирует правосудие. Бутина полагает, что граждане США рискуют потерять свое государство.

«Я считаю, что американский народ — замечательные люди. Но систему своего правосудия они потеряли. И они очень планомерно теряют свою страну», — убеждена россиянка.

Газета.ru напоминает, что в ООН условия содержания Буттиной в одиночной камере назвали бесчеловечными. Специальный докладчик Всемирной организации по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар убеждена, что своими действиями в отношении Бутиной Вашингтон нарушил международные обязательства.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возвращение Бутиной большой победой Москвы.

«Это самый короткий брифинг за мою практику и самый счастливый. Вы даже не представляете, какое количество людей задействовано в судьбе Маши, я плакала», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что возвращение россиянки домой стало возможным благодаря огромной слаженной работе.