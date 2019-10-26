Пушков оценил «эмоциональный» диалог Зеленского с националистами в Донбассе

Москва, 26 октября. Диалог Владимира Зеленского с националистами в Донбассе показал «нулевую готовность» Киева к переговорам. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Встреча главы Украины с радикалами проходила в зоне разведения сил в Донбассе. В социальных сетях опубликовано видео разговора, проходившего на повышенных тонах. Зеленский назвал диалог «эмоциональным».

Пушков убежден, что поведение президента Украины отодвигает встречу нормандской четверки на неопределенный срок.

«Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО» — указывает сенатор в Twitter.

Он подчеркнул, что на данный момент киевские власти не готовы к переговорам о мирном урегулировании в Донбассе.

Ранее Зеленский признал, что «не увидел понимания» в глазах националистов, с которым он встретился в зоне разведения сил.

«Люди хотят отвода. И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные — они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», — цитирует Газета.ru.

1 октября 2019 года Украина одобрила план урегулирования конфликта в Донбассе, известный под названием «формула Штайнмайера». Согласование этого документа вызвало недовольство украинских радикалов. В Киеве прошла серия акций протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Второй президент Украины Леонид Кучма убежден, что «формула Штайнмайера» не повлияет на политическую обстановку на Украине.