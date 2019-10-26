Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама

Дамаск, 26 октября. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения сторон в РФ генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований вновь обстреляли ряд населенных пунктов. В общей сложности на протяжении суток ЦПВС РФ зафиксировано 11 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-эд-Дувайри, Эсхаблат, Сабикия провинции Алеппо; Чекурджак, Санджека, Сафсафа провинции Латакия; Зайтуна, Эс-Салихия провинции Идлиб; Хуайз, Эр-расия, Кара-Джурн провинции Хама», — уточнил Бакин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Майк Помпео обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала RT.