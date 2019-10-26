Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Москва, 26 октября. Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева скончалась в возрасте 83 лет. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, об этом рассказала продюсер коллектива Ксения Рубцова.

По словам Рубцовой, врачи поставили диагноз Пугачевой в 2013 году. Продюсер настояла на том, чтобы солистка коллектива прошла лечение в Москве в институте онкологии имени Блохина.

Специалисты обнаружили опухоль в районе желудка и предложили удалить образование. По словам врачей, без оперативного вмешательства пациентка смогла бы прожить не более десяти дней.

Пугачева решилась на операцию, ведь ее организм был крепким – они с мужем занималась хозяйством, рассказала Рубцова. После операции Пугачева вернулась к нормальной жизни и снова стала выступать.

«Она могла уже нормально существовать — набрала опять вес и как бы все было уже нормально. Но, видите, в июне этого года опять вернулось все обратно», — добавила продюсер в комментарии Пятому каналу.

О смерти Натальи Пугачевой стало известно в субботу. Похороны артистки назначены на 27 октября.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.

Фольклорный коллектив из села Бураново получил популярность в 2012 году. «Бурановские бабушки» представили Россию на песенном конкурсе Евровидение в Баку с песней Party For Everybody. Коллектив занял второе место. Исполнительницы гастролируют по сей день под названием «Бабушки из Бураново».