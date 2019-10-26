Поспорившие с Зеленским националисты находятся в Донбассе незаконно

Киев, 26 октября. Группа вооруженных националистов, с которой президент Украины Владимир Зеленский провел эмоциональный разговор, находится в зоне силовой операции в Донбассе нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции.

Зеленский сообщил, что последние двое суток провел в населенном пункте Золотое, где пообщался с местными жителями. Они рассказали, что на окраине Золотого в частном доме поселились вооруженные люди, препятствующие разведению сил.

Президент Украины провел эмоциональный разговор с националистами. Как отметили в пресс-службе штаба, эти люди в военной форме находятся в Донбассе незаконно.

«Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил», — сообщили в штабе.

В Киеве подчеркнули, что украинское законодательство четко определяет категории лиц, которым можно присутствовать в зоне проведения операции. Люди, которые общались с президентом Украины, находятся в Золотом с оружием нелегально. В связи с этой ситуацией будет проведено разбирательство и дана правовая оценка, подытожили в штабе.

В Сети появилось видео разговора Зеленского с националистами. Общение получилось довольно острым: один из бойцов настаивал, чтобы Зеленский встретился с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера», а также формализовал их отношения с властями.

«Я пришел тебе сказать: «Вы оружие вывезите», а ты мне стрелки переводишь. Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции», — возмутился Зеленский.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.