Фермерские хозяйства Ленобласти готовятся к зиме. ФАН-ТВ

Экологически чистое мясо птиц, говядина, натуральное коровье молоко становятся все более популярными. Мы узнали, как фермерские хозяйства готовятся к зимнему сезону, и как они ухаживают за курой и скотом. В фермерском хозяйстве «НКС» в Выборгском районе Ленобласти порядка 300 голов овец, более полутора тысяч пернатых, коровы, козы, пара сотен кроликов. Фермеры вовсю готовят своих подопечных к зиме.

«Летний сезон довольно непродолжительный и уже подходит к концу, подножного корма становится все меньше и меньше, на улицах холоднее, и наши друзья барашки уходят на зимнее содержание в овчарню», — рассказывает главный специалист по развитию овцеводства фермерского хозяйства «НКС» Роман Шурыгин.

Овчарня — вполне уютное жилье для овец. Летом они тут только ночуют, а с наступлением холодов проводят практически все время. Зимний рацион животных состоит из специально заготовленного сена и комбикорма. Всю несъеденную солому они стаскивают на пол и утаптывают. Также необходимой добавкой для здоровья и укрепления иммунитета является соль.

«Создай животному условия такие, в которых тебе самому было бы приятно находиться, и у тебя всегда будет здоровое потомство, здоровое стадо и все будут дружны и счастливы», — настаивает Роман Шурыгин.

К зиме в хозяйстве готовят не только скот, но и птицу. Она также требует особых условий в холодный период. К слову сказать, все пернатые: а это курица, индейка и утки — содержатся в естественной среде, бегают по двору. Также тут живет и цесарка, которую почти не встретишь в Ленобласти. Ее мясо особенно полезно, поскольку содержит очень много витаминов и микроэлементов.

«Для того чтобы наши несушки несли яйцо, мы увеличиваем световой день, включаем инфракрасные лампы. То есть курица не чувствует наступления холодов и зимы как таковой. Также у нас на ферме мы содержим цесарок, они очень шумные и любят поболтать. Но эту птицу не обманешь, она чувствует наступление зимы и резко перестает нести яйцо», — рассказывает основательница фермерского хозяйства Светлана Копейкина.

«Мы занимаемся этим для того, чтобы подарить радость себе, своим близким и людям, которые верят в здоровое питание. Это наша продовольственная безопасность. Мы же люди, мы состоим ровно из того, что мы едим и что мы пьем», — отмечает руководитель фермерского хозяйства НКС Сергей Копейкин.

Животные на ферме требуют постоянной заботы и ухода. Кормежка скота, выгул, чистка — малая толика того, чем занимаются фермеры, не говоря уж о том, что с животными надо поговорить. Также им требуются сезонные прививки и другая ветеринарная помощь.