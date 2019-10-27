Сирия итоги за сутки на 27 октября 06.00: США наживаются на сирийской нефти, САА отразила нападение ИГ* в Хомсе

Сирия, 26 октября. США намерены дальше наживаться на сирийской нефти и перебросили военный конвой к нефтегазовым месторождениям Дейр-эз-Зора. Сирийская армия отразила нападение террористов ИГ1 в Хомсе. Курдские радикалы «Демократических сил Сирии» подорвали БТР армии Турции в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по укрепления боевиков в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков оппозиции на севере Хамы, в Латакии обменялись ударами с альянсом «Тахрир аш-Шам», в Хомсе нейтрализовали несколько боевиков ИГИЛ1.

Курдские вооруженные группировки: попытались прорвать линии обороны турецкой армии на севере Хасаки, подозреваются в организации теракта в Ракке, заявили об убийстве 44 турецких военнослужащих и членов союзного ополчения на севере Сирии.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдов в Хасаке и Ракке, в Тель-Абъяде развернули военно-полевой госпиталь и провели разминирование в поселениях у Айн-Иссы.

Корпус Стражей Исламской революции: на востоке Дейр-эз-Зора провел рейд в двух поселках и задержали 9 человек, подозреваемых в пособничестве боевикам ИГИЛ.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на северо-востоке Латакии якобы уничтожила два танка САА и убила около 15 военнослужащих, арестовала в Алеппо журналиста.

Международная коалиция: перебросила конвой с тяжелой техникой в сопровождении боевых вертолетов в район нефтегазового месторождения Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство1»: устроило засаду для конвоя САА в Хомсе, в Дейр-эз-Зоре подорвали блокпост боевиков SDF.

Провинция Латакия

Как передает новостное агентство Al Masdar, близ города Кабана на протяжении ночи и утром отмечались столкновения сирийской армии с боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Ранее сообщалось, что после того как САА заняла несколько высот Курдских гор и обезопасила от радикалов склоны горы Зувейкат, боевики пошли в контрнаступление и завязалась ожесточенная перестрелка. Боевики заявили об уничтожении двух танков САА, как передало агентство Aleppo AMC. Приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции» медиаактивисты сообщали о гибели по меньшей мере пятнадцати военнослужащих, как передает медиаресурс Step News. Официальные СМИ данное сообщение не подтверждают.

Провинция Алеппо

На рассвете отмечались столкновения между курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецким ополчением в районе поселков Сайда, Джулаб, Мараназ и у аэродрома Менаг, о чем сообщает источник в сети Twitter (@XXVII27).

Сирийская армия нанесла прямой удар из тяжелой артиллерии по укрытиям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Халма аль-Хамир в ответ на провокацию со стороны боевиков, как сообщает агентство Step News. В районе поселка Такада на юге провинции ВКС РФ атаковали укрепления радикалов.

«Тахрир аш-Шам» арестовала трех человек в городе Дейр-Балад, передает агентство Baladi News. Согласно местным источникам, один из арестованных - медиаактивист Ясир аль-Тараф, директор медиа-службы «Аль-Амин» в Идлибе. Двое других задержанных - его друзья, которые сопровождали его в поездке.

Провинция Хомс

На востоке провинции боевики «Исламского государства» совершили вылазку и атаковали конвой сирийской армии в районе населенного пункта Эс-Сухне. Военнослужащие отразили нападение и сумели нейтрализовать несколько террористов. Уцелевшие члены группировки скрылись в пустыне, как уточняет портал Al Masdar. Источник отмечает, что нападение произошло недалеко от административной границы с провинцией Дейр-эз-Зор, где, по мнению военных аналитиков, в зонах оккупации SDF скрываются «спящие ячейки» ИГИЛ. Источник также отмечает, что части САА, дислоцированные в Хомсе и Дейр-эз-Зоре, находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за покушение на члена разведки SDF в городе Ас-Суса, как сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli).

Как сообщает ТАСС, США перебросили в провинцию сотрудников ЧВК, спецназ и дополнительные силы своих ВВС для охраны нефтегазовых месторождений, о чем заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Во второй половине дня к месторожеднию Аль-Омар прибыл конвой бронетехники и военнослужащих из Ирака. Как стало известно, США добывают нефть в Сирии с помощью оборудования, доставленного в страну в обход собственных санкций на поставку нефтепродуктов из Сирии. Санкции Вашингтон распространил не только на американские компании. В то же время, ежемесячный доход, получаемый американскими военными от незаконной выкачки нефти, оценивается в 30 миллионов долларов. Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций на востоке провинции, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. Чего не уточняет Пентагон, так это того, что по их вине отрезано от доступа к ресурсам собственной страны правительство САР.

Сообщается, что отряды иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции провели рейды поселках Сакрая и Гхарба. Как передает новостной портал Step News, по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства» были арестованы девять человек.

Провинция Идлиб

Источники, приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции», сообщают, что боевики обмениваются ударами с сирийской армией в предместьях городов Кафр-Саджна, Маарет-Хурма, Шейх-Мустафа и у деревни Маарзита. По информации портала Aleppo AMC, сирийские военнослужащие также обстреливают укрытия джихадистов из артиллерии в районе поселка Джанадия, Хазарин и у города Джиср-аш-Шугур.

Провинция Ракка

В начале дня курдские боевики обменялись ударами с протурецким ополчением к западу от города Тель-Абъяд, как передает источник в сети Twitter (@4rjln). Местные источники передают, что в поселке Абу-Харцех автомобиль с военнослужащими турецкой армии наехал на противотанковую мину, установленную курдскими боевиками ранее. В результате детонации была уничтожена машина, два человека из экипажа скончались на месте. У поселка Бакар были застрелены два военнослужащих турецкой армии.

Сотрудники турецкой некоммерческой гуманитарной организации с поддержкой военнослужащих построили в Тель-Абъяде временный полевой госпиталь, где турецкие врачи принимают местное население, как сообщает через свою официальную страницу в сети Twitter Министерство национальной обороны Турции.

Протурецкие ополчение заявило об окончании работ по разминированию в районе поселков Аль-Буасы, Хирбет-Юсуф, Аз-Зиб, Халулия, Хафия и Аш-Шар близ города Айн-Исса, как сообщает новостной портал Halab Today. Напомним, что перед отступлением с севера провинции и сдачей города курдские боевики намерено минировали дороги и жилые кварталы.

Несколько жителей и военнослужащих турецкой армии были ранены в результате детонации бомбы в поселке Айн-Арбус, о чем сообщает Twitter-канал Radio Al Kul. Бомба была установлена в мотоцикл, припаркованный у обочины. Ответственность за подрыв возлагают на курдских боевиков SDF. Военная полиция Турции взяла под арест владельца мотоцикла.

Провинция Хама

Боевики оппозиции из «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреливают из тяжелой артиллерии позиции сирийской армии у деревни Хирш-аль-Киркат на западе провинции, как сообщает агентство Step News. Военнослужащие открыли по опорным пунктам радикалов ответный огонь из пулеметных установок в районе долины Аль-Габ. В районе поселка Хувейз боевики уничтожили минометную установку военнослужащих залпом из противотанковой ракетной установки. Сведений о пострадавших солдатах в результате подрыва миномета не поступало.

Местные источники сообщают, что в районе поселка Масьяф слышны звуки взрывов в связи с военной подготовкой воинских частей САА, как передает информагентство Halab Today.

Провинция Хасака

У города Рас-аль-Айн и поселка Тель-Амирия произошли боестолкновения между турецкой армией и отрядами курдских террористов SDF, в результате которой были убиты и ранены несколько членов союзного ополчения, как передал портал ANHA. Турецкие ополченцы в свою очередь утверждают, что разрушили десятки единиц боевой техники курдских радикалов.

По информации РИА Новости, Минобороны РФ опровергло сообщения о столкновения сирийской армии и протурецких формирований у поселка Тель-Тамр, о чем сообщил журналистам в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, подчеркнув, что на линии соприкосновения с ВС Турцией обстановка оценивается как стабильная.

Силы САА заняли поселки Аль-Ксамия и деревни Рашидия, Аль-Джавадия и Азизия, как передает источник в сети Twitter (@watanisy). Военные также направили подкрепление к деревне Умм-аль-Каф.

Начальник генерального штаба ВС Турции Хулуси Акар заявил, что 150-часовой срок, выделенный курдским вооруженным бандформированиям для отвода своих отрядов из зоны безопасности, истекает в 18.00 29 октября. Турецкая разведка пристально следит за передвижениями курдских боевиков на севере страны.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что, если до истечения 150-часового срока курдские бандформирования не выведут свои отряды из предполагаемых зон безопасности, Турция самостоятельно зачистит от них регион, как передает медиаресурс Alk Habour.

1 Организация запрещена на территории РФ.