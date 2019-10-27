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Сирия итоги за сутки на 27 октября 06.00: США наживаются на сирийской нефти, САА отразила нападение ИГ* в Хомсе

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Сирия итоги за сутки на 27 октября 06.00: США наживаются на сирийской нефти, САА отразила нападение ИГ* в Хомсе

Сирия, 26 октября. США намерены дальше наживаться на сирийской нефти и перебросили военный конвой к нефтегазовым месторождениям Дейр-эз-Зора. Сирийская армия отразила нападение террористов ИГ1 в Хомсе. Курдские радикалы «Демократических сил Сирии» подорвали БТР армии Турции в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по укрепления боевиков в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков оппозиции на севере Хамы, в Латакии обменялись ударами с альянсом «Тахрир аш-Шам», в Хомсе нейтрализовали несколько боевиков ИГИЛ1.

Курдские вооруженные группировки: попытались прорвать линии обороны турецкой армии на севере Хасаки, подозреваются в организации теракта в Ракке, заявили об убийстве 44 турецких военнослужащих и членов союзного ополчения на севере Сирии.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдов в Хасаке и Ракке, в Тель-Абъяде развернули военно-полевой госпиталь и провели разминирование в поселениях у Айн-Иссы.

Корпус Стражей Исламской революции: на востоке Дейр-эз-Зора провел рейд в двух поселках и задержали 9 человек, подозреваемых в пособничестве боевикам ИГИЛ.

 «Хайят Тахрир аш-Шам»: на северо-востоке Латакии якобы уничтожила два танка САА и убила около 15 военнослужащих, арестовала в Алеппо журналиста. 

Международная коалиция: перебросила конвой с тяжелой техникой в сопровождении боевых вертолетов в район нефтегазового месторождения Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора.

 «Исламское государство1»: устроило засаду для конвоя САА в Хомсе, в Дейр-эз-Зоре подорвали блокпост боевиков SDF.

Сирия итоги за сутки на 27 октября 06.00: США наживаются на сирийской нефти, САА отразила нападение ИГ* в Хомсе

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Как передает новостное агентство Al Masdar, близ города Кабана на протяжении ночи и утром отмечались столкновения сирийской армии с боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Ранее сообщалось, что после того как САА заняла несколько высот Курдских гор и обезопасила от радикалов склоны горы Зувейкат, боевики пошли в контрнаступление и завязалась ожесточенная перестрелка. Боевики заявили об уничтожении двух танков САА, как передало агентство Aleppo AMC. Приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции» медиаактивисты сообщали о гибели по меньшей мере пятнадцати военнослужащих, как передает медиаресурс Step News. Официальные СМИ данное сообщение не подтверждают.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На рассвете отмечались столкновения между курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецким ополчением в районе поселков Сайда, Джулаб, Мараназ и у аэродрома Менаг, о чем сообщает источник в сети Twitter (@XXVII27).

Сирийская армия нанесла прямой удар из тяжелой артиллерии по укрытиям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Халма аль-Хамир в ответ на провокацию со стороны боевиков, как сообщает агентство Step News. В районе поселка Такада на юге провинции ВКС РФ атаковали укрепления радикалов.

«Тахрир аш-Шам» арестовала трех человек в городе Дейр-Балад, передает агентство Baladi News. Согласно местным источникам, один из арестованных - медиаактивист Ясир аль-Тараф, директор медиа-службы «Аль-Амин» в Идлибе. Двое других задержанных - его друзья, которые сопровождали его в поездке.

Провинция Хомс

Южная граница Сирии в провинции Хомс

На востоке провинции боевики «Исламского государства» совершили вылазку и атаковали конвой сирийской армии в районе населенного пункта Эс-Сухне. Военнослужащие отразили нападение и сумели нейтрализовать несколько террористов. Уцелевшие члены группировки скрылись в пустыне, как уточняет портал Al Masdar. Источник отмечает, что нападение произошло недалеко от административной границы с провинцией Дейр-эз-Зор, где, по мнению военных аналитиков, в зонах оккупации SDF скрываются «спящие ячейки» ИГИЛ. Источник также отмечает, что части САА, дислоцированные в Хомсе и Дейр-эз-Зоре, находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за покушение на члена разведки SDF в городе Ас-Суса, как сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli).

Как сообщает ТАСС, США перебросили в провинцию сотрудников ЧВК, спецназ и дополнительные силы своих ВВС для охраны нефтегазовых месторождений, о чем заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Во второй половине дня к месторожеднию Аль-Омар прибыл конвой бронетехники и военнослужащих из Ирака. Как стало известно, США добывают нефть в Сирии с помощью оборудования, доставленного в страну в обход собственных санкций на поставку нефтепродуктов из Сирии. Санкции Вашингтон распространил не только на американские компании. В то же время, ежемесячный доход, получаемый американскими военными от незаконной выкачки нефти, оценивается в 30 миллионов долларов. Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций на востоке провинции, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. Чего не уточняет Пентагон, так это того, что по их вине отрезано от доступа к ресурсам собственной страны правительство САР.

Сообщается, что отряды иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции провели рейды поселках Сакрая и Гхарба. Как передает новостной портал Step News, по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства» были арестованы девять человек.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Источники, приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции», сообщают, что боевики обмениваются ударами с сирийской армией в предместьях городов Кафр-Саджна, Маарет-Хурма, Шейх-Мустафа и у деревни Маарзита. По информации портала Aleppo AMC, сирийские военнослужащие также обстреливают укрытия джихадистов из артиллерии в районе поселка ДжанадияХазарин и у города Джиср-аш-Шугур.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

В начале дня курдские боевики обменялись ударами с протурецким ополчением к западу от города Тель-Абъяд, как передает источник в сети Twitter (@4rjln). Местные источники передают, что в поселке Абу-Харцех автомобиль с военнослужащими турецкой армии наехал на противотанковую мину, установленную курдскими боевиками ранее. В результате детонации была уничтожена машина, два человека из экипажа скончались на месте. У поселка Бакар были застрелены два военнослужащих турецкой армии.

Сотрудники турецкой некоммерческой гуманитарной организации с поддержкой военнослужащих построили в Тель-Абъяде временный полевой госпиталь, где турецкие врачи принимают местное население, как сообщает через свою официальную страницу в сети Twitter Министерство национальной обороны Турции.

Протурецкие ополчение заявило об окончании работ по разминированию в районе поселков Аль-Буасы, Хирбет-Юсуф, Аз-Зиб, Халулия, Хафия и Аш-Шар близ города Айн-Исса, как сообщает новостной портал Halab Today. Напомним, что перед отступлением с севера провинции и сдачей города курдские боевики намерено минировали дороги и жилые кварталы.

Несколько жителей и военнослужащих турецкой армии были ранены в результате детонации бомбы в поселке Айн-Арбус, о чем сообщает Twitter-канал Radio Al Kul. Бомба была установлена в мотоцикл, припаркованный у обочины. Ответственность за подрыв возлагают на курдских боевиков SDF. Военная полиция Турции взяла под арест владельца мотоцикла.  

Провинция Хама

Провинция Хама

Боевики оппозиции из «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреливают из тяжелой артиллерии позиции сирийской армии у деревни Хирш-аль-Киркат на западе провинции, как сообщает агентство Step News. Военнослужащие открыли по опорным пунктам радикалов ответный огонь из пулеметных установок в районе долины Аль-Габ. В районе поселка Хувейз боевики уничтожили минометную установку военнослужащих залпом из противотанковой ракетной установки. Сведений о пострадавших солдатах в результате подрыва миномета не поступало.

Местные источники сообщают, что в районе поселка Масьяф слышны звуки взрывов в связи с военной подготовкой воинских частей САА, как передает информагентство Halab Today.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

У города Рас-аль-Айн и поселка Тель-Амирия произошли боестолкновения между турецкой армией и отрядами курдских террористов SDF, в результате которой были убиты и ранены несколько членов союзного ополчения, как передал портал ANHA. Турецкие ополченцы в свою очередь утверждают, что разрушили десятки единиц боевой техники курдских радикалов.

По информации РИА Новости, Минобороны РФ опровергло сообщения о столкновения сирийской армии и протурецких формирований у поселка Тель-Тамр, о чем сообщил журналистам в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, подчеркнув, что на линии соприкосновения с ВС Турцией обстановка оценивается как стабильная.

Силы САА заняли поселки Аль-Ксамия и деревни Рашидия, Аль-Джавадия и Азизия, как передает источник в сети Twitter (@watanisy). Военные также направили подкрепление к деревне Умм-аль-Каф.

Начальник генерального штаба ВС Турции Хулуси Акар заявил, что 150-часовой срок, выделенный курдским вооруженным бандформированиям для отвода своих отрядов из зоны безопасности, истекает в 18.00 29 октября. Турецкая разведка пристально следит за передвижениями курдских боевиков на севере страны.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что, если до истечения 150-часового срока курдские бандформирования не выведут свои отряды из предполагаемых зон безопасности, Турция самостоятельно зачистит от них регион, как передает медиаресурс Alk Habour. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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