Баранец призвал покарать «ворюг» из США и курдских боевиков, высасывающих сирийскую нефть

Москва, 26 октября. Американские военные грабят нефтяные поля Сирии вместе с террористическими формованиями курдов на оккупированных территориях, об этом сообщило Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК.

На опубликованных кадрах видны 23 нефтевоза и несколько десятков единиц автомобильной техники недалеко от нефтесборного пункта Даман в 42 километрах от Дейр-эз-Зора. В Минобороны РФ назвали действия США международным государственным бандитизмом. В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя данные МО РФ, напомнил, что существует масса доказательств того, что американские военные ведут себя в Сирии как «банальные ворюги».

«Мало того, что американский военный контингент прибыл в Сирию без разрешения законного правительства Сирии, так они еще и высасывают нефть, фактически занимаются контрабандой и начинают торговать нефтью не только с соседними странами, но и с бандитами», — заявил Баранец.

Военный обозреватель «КП» отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все иностранные войска на территории Сирии, присутствующие без разрешения Дамаска, должны покинуть суверенное государство.

«Американцы откровенно плюют на это. Более того, чтобы упредить нападение на свою охрану возле нефтяных вышек за Евфратом, Министерство обороны США решило подбросить туда тяжелую боевую технику: танки и, по-моему, еще готовятся к выгрузке полторы тысячи военнослужащих», — добавил Баранец в комментарии Nation News.

Примечательно, что Сирия находится под санкциями США на поставку в эту страну нефти. При этом Вашингтон сам же нарушает собственные ограничения и вывозит из оккупированных районов Сирии нефть. Но это и не удивительно, ведь ежемесячная выручка США от ворованной сирийской нефти составляет 30 млн долларов.

Баранец подчеркнул, что в мире нет равных США в военно-политической наглости. Военный обозреватель «КП» призвал поднять вопрос о преступлениях США на уровне Совбеза ООН и привлечь «ворюг» к Международному трибуналу.

«У России есть тысячипроцентные доказательства того, что американцы грабят Сирию. За это надо карать, за это надо давать сроки и вообще всех этих воров пересажать в тюрьму. Я считаю, что американцы сами сейчас провоцируют. Позиционируют себя таким образом, чтобы против них использовали оружие», — заключил Баранец.

Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) часть месторождений и взяли их под свой контроль. В действительности же, курдские террористы находятся в тесных связях с ИГ1, при этом террористическая организация до сих пор контролирует часть месторождений, а заявления США о «победе» над ИГИЛ1 не соответствуют действительности.

1 Организация запрещена на территории РФ.