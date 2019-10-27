Россия будет инвестировать в экономику Африки. Политика недели. ФАН-ТВ

Россия будет инвестировать в африканскую экономику. Речь идет о контрактах на сумму 800 млрд рублей. Их заключили по итогу форума и саммита «Россия — Африка». Он прошел в Сочи на этой неделе. Обсудили вопросы мира, здоровья и развития инфраструктуры и сфер сотрудничества. Расширение сотрудничества планируется в разных направлениях, одним из ведущих станет добывающий сектор. «Росгеология» уже работает на африканском рынке.

«Во-первых, что мы видим. Видим то, что все страны африканские хотят диверсифицироваться. Это правильная задача: кто-то занимался твердыми полезными ископаемым, кто-то, наоборот, больше нефтью. Здесь мы советуем всем коллегам начинать с паталогинических карт для того, чтобы оценить потенциал каждой страны, чтобы увидеть какой все же потенциал ваших стран находится в недрах. Чтобы понять, на чем потом сфокусироваться», — заявил генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

«Росгеология» поможет Судану с изучением потенциала реки Нил. Следующий шаг, вероятно, совместная разработка зоны Красного моря. Прибрежье богато золотыми рудниками. И вопросы партнерства при их разработке принципиальны.

«Таким образом, у нас действительно развивается геологическое сотрудничество. Это важная часть нашего партнерства с Российской Федерацией. И мы благодарны нашим российским и советским друзьям за то, что они помогли нам в реализации целого ряда важных проектов в этой сфере», — подчеркнул министр энергетики и горной промышленности Республики Судан Адиль Али.

В оборонном секторе продолжится поставка С-400 Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным. Суммарно за год товарооборот между странами вырос на 16%. В планах денежное обращение в рублях и лирах. Совсем скоро в Турции можно будет расплачиваться картами «Мир».

«Как уже уважаемый президент отметил, развитие работы по расчету и платежам в национальной валюте. Не так давно мы уже подписали соответствующие документы. Считаю, что это очень важный шаг в направлении достижений нашей цели — товарооборот 100 млрд долларов», — отметил турецкий лидер.

Владимир Путин лично провел 15 встреч с главами государств и организаций. Центральная — с президентом Турции. Она длилась шесть часов. Больше всего времени посвятили вопросу урегулирования конфликта на турецко-сирийской границе. В то же время Дональд Трамп написал у себя в Twitter об улучшении ситуации.

«Большой успех на границе Турции и Сирии. Безопасная зона создана! Перемирие соблюдено, а боевые задачи завершены. Курды в безопасности и очень хорошо с нами работают. Захваченные пленники ИГИЛ1 охраняются. Я сделаю заявление в 11:00 утра. Из Белого дома. Спасибо!», — поблагодарил хозяин Белого дома.

Трамп выступил с заявлением об отмене санкций как раз во время саммита. Напомним, США ввели ограничения после начала военной операции Анкары на севере Сирии. Санкции длились всего девять дней. Причем целью Турции было создание буферной зоны, защищающей ее границы. Эрдоган, по сообщению Путина, пояснил значение операции «Источник мира». Планируемая совместная работа направлена на недопущение сепаратистских проявлений на севере Сирии.

«Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход. Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе. И здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись», — убежден президент.

43 главы государства и 11 послов и министров — ни одна африканская страна не оставила форум без внимания. Южный континент становится центром экономического притяжения. Форум «Россия — Африка» должен стать традиционным. Проводить его планируют раз в три года. Это необходимое время для корректировки совместной стратегии развития и заключения новых партнерских соглашений.

1 Организация запрещена на территории РФ.