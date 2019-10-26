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Ученые выяснили, как снизить риск развития старческого слабоумия

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Ученые выяснили, как снизить риск развития старческого слабоумия

Москва, 26 октября. Сотрудники Института неврологических расстройств нашли способ, как снизить риск возникновения когнитивных нарушений. Речь также идет о старческом слабоумии.

Правильный ежедневный рацион человека помогает ему надолго сохранять здоровье. Ученые провели масштабные исследования, в ходе которых выяснили роль соли в пище, пишет издание «Экономика сегодня».

Эксперименты ставили на лабораторных мышах. Выяснилось, что еда с повышенным содержанием соли нарушает работу тау-белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Изменения провоцируют плохое кровообращение в мозге, разрушение нейронных сетей.

Снижение продукции монооксида азота, который участвует в молекулярном пути, ведет к агрегации тау-белка в бляшки. А последние связывают с ранним развитием слабоумия.

Исследователи также отмечают, что много соли в пище влияет на артериальное давление. Это сопровождается риском болезней сердечно-сосудистой системы.

Ранее ученые в ходе исследований пришли к еще одному важному выводу. Состояние печени влияет на эмоциональность человека, на устойчивость его нервной системы.

А бурятские ученые представили аналог человеческой кожи. Искусственная кожа выполняет те же функции и может быть использована для лечения ран и ожогов.

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