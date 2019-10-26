Сирия, 26 октября. Войска США прибывают на месторождение Аль-Омар. Курдские боевики организовали теракт в Ракке - пострадали мирные жители. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укрепления боевиков в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Латакии у города Кабана.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации подрыва в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке зачищают тоннели курдских боевиков в городе Рас-аль-Айн.

Международная коалиция: перебросила конвой с тяжелой техникой в сопровождении боевых вертолетов к нефтегазовому месторождению Аль-Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Поступают сообщения о возобновлении боев в районе города Кабана, в связи с попыткой продвижения со стороны Сирийской арабской армии (САА), как передает новостной портал Masar Press Net. Ранее поступали сообщения о попытке прорыва линии обороны джихадистов, занявших город. Как отмечает портал Baladi News, четыре боевых вертолета ВВС Сирии поднялись в воздух и сбрасывают бомбы на опорные пункты боевиков альянса «Тахрир аш–Шам» и их союзников из «Исламской партии Туркестана»¹. Активные боевые действия на северо-востоке Латакии были возобновлены три дня назад, в течении которых сирийская армия направила значительные подкрепления в регион, к которому также присоединились бойцы ливанского ополчения «Хезболла» и иранского Корпуса Стражей Исламской революции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подкрепления ВС США прибыли в район нефтяных полей Аль-Омар на востоке провинции. Утром около двух десятков автомобилей, включая боевую технику, вошли в провинцию Хасака из Северного Курдистана в Ираке и направились вглубь страны. Twitter-канал Euphrates Post отмечает, что на всем пути следования автоколонну войск США прикрывали с воздуха боевые вертолеты типа «Апач». Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что американские войска сохранят военное присутствие в Сирии в районе нефтегазовых месторождений для защиты их от боевиков ИГИЛ1. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков отметил, что за счет нелегальной выкачки нефти в зонах оккупации курдских боевиков SDF американцы обогащаются на 30 миллионов долларов в месяц, так что желание США и дальше охранять сирийскую нефтью не стало неожиданностью. Действия Вашингтона МО РФ расценивает как международный государственный бандитизм.

Провинция Ракка

Несколько мирных жителей, а также военнослужащие турецкой армии были ранены в результате детонации бомбы, установленной в мотоцикл в поселке Айн-Арбус к югу от города Тель-Абъяд, о чем сообщает Twitter-канал radio Al Kul. Город и близлежащие поселки были освобождены турецким ополчением на прошлой неделе, однако курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) сохраняют свою активность в окрестностях и совершают диверсионные вылазки. Именно на курдских радикалов возлагают ответственность за минирование мотоцикла сотрудники военной полиции, прибившие на место взрыва. Позднее, как передает источник в сети Twitter (@raqqa_rwb), военнослужащие сумели найти и задержать владельца мотоцикла.

Провинция Хасака

Протурецкие ополченцы заявили об уничтожении в результате боев под городом Рас-аль-Айн около десятка единиц военной техники курдских боевиков, как отмечает агентство Aleppo AMC.

Турецкие военнослужащие зачищают систему туннелей, оставленную курдскими радикалами после сдачи города Рас-аль-Айн, как передает Twitter-канал Qalaat Al Mudiq. Так как SDF активно минирует территории, с которых отводит своих боевиков, турецким военнослужащим предстоит тщательно исследовать все подземные переходы под городом. Общую протяженность переходов турецкая инженерные подразделения так и не выяснили. Один из ходов, который удалось снять корреспондентам турецкого агентства Anadolu, расположен на глубине 13 метров от поверхности и проходит под различными кварталами города вплоть до турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.