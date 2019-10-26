США и курдские оккупанты намеренно способствуют эскалации энергетического кризиса в Сирии

Москва, 26 октября. Деятельность США и вооруженных формирований курдов, оккупировавших территории Сирии, направлена на эскалацию энергетического кризиса в стране путем контроля ее нефтяных полей, а также препятствования ввозу в нее нефти извне. Об этом рассказал главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

Эксперт считает, что США начали беззастенчиво вести в регионе незаконный бизнес, связанный с разграблением сирийских нефтяных богатств.

«Раньше на этих территориях наживался ИГИЛ1 (запрещена в РФ), сейчас — американцы и их местные союзники», — сказал спикер «Слову и делу».

Он также отметил, что Вашингтон в этой ситуации идет по пути собственных двойных стандартов, опираясь на них и при нелегальной добыче нефти в Сирии, на которую его же руководством были наложены санкции.

При этом, отмечает Рожин, последствия такой деятельности Америку совершенно не волнуют.

«Все понимают, что это очевидное лицемерие и двойные стандарты, но за счет того, что США являются сверхдержавой, они считают, что вправе вести себя таким образом, не заботясь о последствиях», — пояснил военный эксперт.

Рожин уверен, что Вашингтон вскоре не сможет сохранять столь уверенную позицию, поскольку стремительно теряет свое мировое лидерство, в том числе и в ближневосточном регионе.

Он отмечает, что с немалой долей вероятности через определенное время этот «грабеж» простых сирийцев со стороны США прекратится, и все оккупированные курдскими боевиками нефтегазовые месторождения вернутся под контроль законного правительства арабской республики.

Напомним, 26 октября министерство обороны России опубликовало спутниковые фотографии, доказывающие факт незаконной добычи нефти на территориях, захваченных в Сирии курдскими оккупантами. В ведомстве отметили, что ежемесячный доход от такого нелегального нефтяного бизнеса Соединенных Штатов превышает 30 млн долларов.

Вашингтон уже давно занимается незаконной добычей нефти на территории САР, используя для этого силы курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые захватили сирийские нефтегазовые месторождения. Неудивительно, что никаких доходов от американского бизнеса сама Сирия не получает. Более того, государство в результате настоящего грабежа теряет собственные ресурсы в больших масштабах.

1 Организация запрещена на территории РФ.