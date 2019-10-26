Американский флот ввел в строй боевой корабль Indianapolis

Вашингтон, 26 октября. Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

Церемония сдачи USS Indianapolis в эксплуатацию состоялась в субботу в городе Бернс Харбор, штат Индиана. В пресс-службе отметили, что USS Indianapolis представляет собой быструю и гибкую платформу для целевых миссий. Корабль создан для действий в прибрежной среде, а также для операций в открытом море.

Ранее СМИ сообщили, что США собираются в ближайшее время установить на своем военном корабле первый в мире боевой лазерный комплекс. Комплекс установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27), который был введен в эксплуатацию в 2018 году. Судно предназначено для транспортировки более 800 морских пехотинцев. Также USS Portland можно использовать для запуска десантных кораблей. Кроме того, американский военный корабль способен нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.