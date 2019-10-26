Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Дипломаты РФ отреагировали на осквернение памятника воинам-освободителям Риги

60
0 Оставить комментарий

Дипломаты РФ отреагировали на осквернение памятника воинам-освободителям Риги

Рига, 26 октября. Посольство России назвало кощунством появление надписи «оккупанты» на памятнике Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Неизвестные сделали надпись белой краской на советском памятнике. Российская дипмиссия в Латвии отреагировала на инцидент на официальной странице в Facebook.

«Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна», — говорится в сообщении.

Дипломаты уверены, что вандализм в отношении советских мемориалов является следствием попыток переписать историю Второй мировой войны. Советских солдат, которые спасли Латвию от фашистов, пытаются представить в качестве оккупационных войск.

Российское посольство призвало Ригу найти виновных. Это не первый случай, когда в странах Прибалтики, на Украине и в Польше под ударом оказываются советские памятники.

Ранее вандалы уничтожили памятник генералу Ватутину на Украине.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров