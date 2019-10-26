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Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»

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Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»
Киев, 26 октября. Традиционный «Конопляный марш свободы» состоялся в Киеве в субботу, 26 октября. Участники акции требовали скорейшей реализации стратегии государственной политики Украины в отношении наркотиков. Корреспондент Федерального агентства новостей прошлась вместе с участниками марша и принюхалась к атмосфере. 

Участники марша начали собираться в полдень возле здания кабинета министров Украины. Они поначалу намеревались пройти шествием до двух министерств — МВД и Минздрава, а потом устроить торжественный митинг у Верховной рады. Впрочем, как это часто бывает у растаманов, в итоге удались только первый и последний пункты программы. Про марш к двум министерствам в дыму и суматохе как-то позабыли.   

На акции требовали урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с хранением каннабиса без цели сбыта. В целом, акция за легализацию медицинского каннабиса прошла в атмосфере праздника. Многие из участников «конопляного марша» пришли на действо в ярких нарядах. В пестрой толпе можно было встретить человека в костюме листа конопли, который без остановки приговаривал: «Лигалайз, лигалайз!». Рядом с ним тусовался ангел с крыльями и сильно татуированным лицом.

«Я – Тримэн, Человек-дерево, — сообщал он репортерам. – Это – мое убеждение, и это мой образ жизни, который тесно связан с коноплей».

Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»

Участники митинга, стоя перед кабмином, держали плакаты «Каннабис убивает рак», «Просто сделайте это», «Пусть она растет», «Стереотипы убивают, конопля – нет», «Иисус одобряет лигалайз» и т. д. По словам организаторов акции, употреблять марихуану в медицинских целях сегодня необходимо почти двум миллионам украинцев.

Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»

«Сегодня многие тяжелобольные люди не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия нормального правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч — дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных, — заявил организатор акции Тарас Ратушный. — В лечении медицинской марихуаной нуждаются и участники боевых действий в АТО, у десятков тысяч из них наблюдается посттравматический синдром». 

Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»

Кстати, Тарас Ратушный поначалу еще как-то пытался одергивать других участников марша — мол, не надо орать «Лигалайз!», у нас серьезные цели, мы хотим облегчить страдания тяжелым пациентам. Первое время его слушали, а потом махнули на Ратушного рукой. Ведь на акцию пришли десятки юных киевлян, им хотелось потусоваться, покричать, и их совершенно не волновала судьба онкобольных и ветеранов АТО. По ходу акции серьезные вопросы волновали многих участников все меньше и меньше — потому что из толпы ярко одетых парней и девушек с дредами и разноцветными волосами периодически сильно тянуло конопляным дымом.     

Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»

Постояв с полчаса перед кабмином, манифестанты с трудом построились в колонну и выдвинулись к парламенту. Идти было недалеко — в лучшем случае минут десять. Впрочем, судя по разговорам в толпе, некоторым участникам показалось, что они шли к Раде целую вечность. На площади перед Радой растаманы поставили «вертушку» с диджеем, тот врубил легкую музыку, и полноценный митинг начался. Сначала перед участниками марша выступил молодой ученый-химик Дмитрий Филимонов, который сообщил, что «развитие общества должно опираться на знания». 

«Каждый из нас имеет эндоканабиноидную систему, и любой может улучшить свое состояние уже сегодня, — заявил ученый. — Конопля — традиционное растение Украины, которое имеет массу удивительных свойств. Кроме ментального здоровья нации, полная легализация и создание индустрии могут дать стране плюс 30% ВВП за пять лет и до миллиона новых рабочих мест. Во всем мире легальный статус каннабиса и отношение к нему стремительно меняются, и Украина может стать одним из лидеров мирового тренда!»

Апофеозом акции стало выступление главного политтехнолога партии «Слуга народа», главы делегации Верховной рады в ПАСЕ Никиты Потураева, который активно выступил за легализацию марихуаны.  

«Я родился и вырос в Днепропетровске, где очень много наркоманов. Мои одноклассники в 8-м классе ширялись такой гадостью, что вы, новое поколение украинцев, не можете себе этого представить. Конопля — это не наркотик, я не видел ни одного человека, который бы употреблял его и приходил в то жуткое состояние, которое я видел у своих одноклассников, — поделился политтехнолог. — Я очень поддерживаю те лозунги, с которыми вы сегодня пришли. Для того, чтобы нас было больше, чтобы было больше общественной поддержки, мы должны сказать людям — это новая отрасль экономики, новые высокие технологии, сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами! Мы должны все это донести до людей! Работая здесь, в здании парламента, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы добиться своей цели».

Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»

Потураев попросил участников марша, как активную часть общества, выходить на марши не раз в год, а вести разъяснительную работу постоянно.

«Надо, чтобы нас стало много, и чтобы на Украине все осознали — и те, кто в этом нуждаются и те, кто на этом может зарабатывать — это нормальная и честная работа. Это честная экономика. Почему кто-то думает, что в Канаде, где каннабис легален, украинцы живут «правильные», а здесь – «украинцы второго сорта». Давайте не оставлять борьбу, и объяснять согражданам, что это — правильно и несет только пользу!» — призвал Потураев.

Многие из юных манифестантов не ожидали увидеть на акции представителя власти и смотрели на него во все глаза. Впрочем, по данным телеграм-канала «Политика Страны», Потураев – не уникален, и внутри правящей на Украине «Зе-команды» немало любителей забить косяк. В первую очередь, это глава Офиса президента Андрей Богдан. 

По мнению киевских экспертов, этот факт нужно обязательно учитывать при попытках анализа всех инициатив и заявлений нынешней украинской власти. Потому что многие ее шаги можно объяснить только тем, что их авторы предварительно принимали какие-то сильнодействующие вещества. Так что нынешний «Конопляный марш свободы», по сути, просто вскрыл очевидные факты. А к следующему маршу декларируемые его участниками цели будут вполне успешно достигнуты.
 

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