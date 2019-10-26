Киевские растаманы провели «Конопляный марш свободы»



Киев, 26 октября. Традиционный «Конопляный марш свободы» состоялся в Киеве в субботу, 26 октября. Участники акции требовали скорейшей реализации стратегии государственной политики Украины в отношении наркотиков. Корреспондент Федерального агентства новостей прошлась вместе с участниками марша и принюхалась к атмосфере.

Участники марша начали собираться в полдень возле здания кабинета министров Украины. Они поначалу намеревались пройти шествием до двух министерств — МВД и Минздрава, а потом устроить торжественный митинг у Верховной рады. Впрочем, как это часто бывает у растаманов, в итоге удались только первый и последний пункты программы. Про марш к двум министерствам в дыму и суматохе как-то позабыли.

На акции требовали урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с хранением каннабиса без цели сбыта. В целом, акция за легализацию медицинского каннабиса прошла в атмосфере праздника. Многие из участников «конопляного марша» пришли на действо в ярких нарядах. В пестрой толпе можно было встретить человека в костюме листа конопли, который без остановки приговаривал: «Лигалайз, лигалайз!». Рядом с ним тусовался ангел с крыльями и сильно татуированным лицом.

«Я – Тримэн, Человек-дерево, — сообщал он репортерам. – Это – мое убеждение, и это мой образ жизни, который тесно связан с коноплей».

Участники митинга, стоя перед кабмином, держали плакаты «Каннабис убивает рак», «Просто сделайте это», «Пусть она растет», «Стереотипы убивают, конопля – нет», «Иисус одобряет лигалайз» и т. д. По словам организаторов акции, употреблять марихуану в медицинских целях сегодня необходимо почти двум миллионам украинцев.

«Сегодня многие тяжелобольные люди не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия нормального правового поля в стране. Среди этих двух миллионов около 20 тысяч — дети с фармрезистентными формами эпилепсии. Также в эту группу входят сотни тысяч онкобольных, — заявил организатор акции Тарас Ратушный. — В лечении медицинской марихуаной нуждаются и участники боевых действий в АТО, у десятков тысяч из них наблюдается посттравматический синдром».

Кстати, Тарас Ратушный поначалу еще как-то пытался одергивать других участников марша — мол, не надо орать «Лигалайз!», у нас серьезные цели, мы хотим облегчить страдания тяжелым пациентам. Первое время его слушали, а потом махнули на Ратушного рукой. Ведь на акцию пришли десятки юных киевлян, им хотелось потусоваться, покричать, и их совершенно не волновала судьба онкобольных и ветеранов АТО. По ходу акции серьезные вопросы волновали многих участников все меньше и меньше — потому что из толпы ярко одетых парней и девушек с дредами и разноцветными волосами периодически сильно тянуло конопляным дымом.

Постояв с полчаса перед кабмином, манифестанты с трудом построились в колонну и выдвинулись к парламенту. Идти было недалеко — в лучшем случае минут десять. Впрочем, судя по разговорам в толпе, некоторым участникам показалось, что они шли к Раде целую вечность. На площади перед Радой растаманы поставили «вертушку» с диджеем, тот врубил легкую музыку, и полноценный митинг начался. Сначала перед участниками марша выступил молодой ученый-химик Дмитрий Филимонов, который сообщил, что «развитие общества должно опираться на знания».

«Каждый из нас имеет эндоканабиноидную систему, и любой может улучшить свое состояние уже сегодня, — заявил ученый. — Конопля — традиционное растение Украины, которое имеет массу удивительных свойств. Кроме ментального здоровья нации, полная легализация и создание индустрии могут дать стране плюс 30% ВВП за пять лет и до миллиона новых рабочих мест. Во всем мире легальный статус каннабиса и отношение к нему стремительно меняются, и Украина может стать одним из лидеров мирового тренда!»

Апофеозом акции стало выступление главного политтехнолога партии «Слуга народа», главы делегации Верховной рады в ПАСЕ Никиты Потураева, который активно выступил за легализацию марихуаны.

«Я родился и вырос в Днепропетровске, где очень много наркоманов. Мои одноклассники в 8-м классе ширялись такой гадостью, что вы, новое поколение украинцев, не можете себе этого представить. Конопля — это не наркотик, я не видел ни одного человека, который бы употреблял его и приходил в то жуткое состояние, которое я видел у своих одноклассников, — поделился политтехнолог. — Я очень поддерживаю те лозунги, с которыми вы сегодня пришли. Для того, чтобы нас было больше, чтобы было больше общественной поддержки, мы должны сказать людям — это новая отрасль экономики, новые высокие технологии, сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами! Мы должны все это донести до людей! Работая здесь, в здании парламента, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы добиться своей цели».

Потураев попросил участников марша, как активную часть общества, выходить на марши не раз в год, а вести разъяснительную работу постоянно.

«Надо, чтобы нас стало много, и чтобы на Украине все осознали — и те, кто в этом нуждаются и те, кто на этом может зарабатывать — это нормальная и честная работа. Это честная экономика. Почему кто-то думает, что в Канаде, где каннабис легален, украинцы живут «правильные», а здесь – «украинцы второго сорта». Давайте не оставлять борьбу, и объяснять согражданам, что это — правильно и несет только пользу!» — призвал Потураев.

Многие из юных манифестантов не ожидали увидеть на акции представителя власти и смотрели на него во все глаза. Впрочем, по данным телеграм-канала «Политика Страны», Потураев – не уникален, и внутри правящей на Украине «Зе-команды» немало любителей забить косяк. В первую очередь, это глава Офиса президента Андрей Богдан.

По мнению киевских экспертов, этот факт нужно обязательно учитывать при попытках анализа всех инициатив и заявлений нынешней украинской власти. Потому что многие ее шаги можно объяснить только тем, что их авторы предварительно принимали какие-то сильнодействующие вещества. Так что нынешний «Конопляный марш свободы», по сути, просто вскрыл очевидные факты. А к следующему маршу декларируемые его участниками цели будут вполне успешно достигнуты.

