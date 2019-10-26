Москва, 26 октября. Российская система спутников «Бриллиантовые глаза» поможет выяснить правду о крушении малайзийского Boeing MH17, заявил политолог Алексей Гусев.

У Вашингтона не будет ни малейшего шанса клеветать в адрес России. Западные страны не могут признать правду, фактически расписавшись в своей неправоте. Именно поэтому они все еще покрывают Украину, которая в 2014 году занималась «государственным терроризмом».

Однако громкая история будет иметь еще более громкий финал. Россия может «сделать ход конем» и «досконально показать» события, которые разворачивались на Украине незадолго до крушения лайнера.

«Россия располагает системой «Бриллиантовые глаза». Это двадцать четыре низкоорбитальных спутника, которые ведут постоянное наблюдение за всей территорией нашей страны и пограничных государств», — пояснил Гусев, его цитирует издание «Экономика сегодня».

Такими же спутниками располагают и США. Но им не хочется раскрывать правду о гибели рейса MH17. Однако этих технологий нет у Европы.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия представит свою позицию в отношении европейского расследования катастрофы после обнародования документов.

В министерстве иностранных дел России отметили, что сейчас согласовываются сроки по трехсторонней встрече представителей РФ, Австралии и Голландии по делу о сбитом самолете в небе над Донбассом.

Кроме того, парламент Голландии призвал комиссию изучить роль Украины по данному делу.