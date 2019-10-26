Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Йошкар-Ола, 26 октября. Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева скончалась на 84-м году жизни, об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.

Пугачева не дожила до своего 84-летия два дня. Причина смерти не сообщается. Худрук «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева рассказала, что последние четыре месяца солистка болела, последний раз Пугачева выступала полгода назад, сообщает РЕН ТВ.

Фольклорный коллектив из села Бураново получил популярность в 2012 году. «Бурановские бабушки» представили Россию на песенном конкурсе Евровидение в Баку с песней Party For Everybody. Коллектив занял второе место. Исполнительницы гастролируют по сей день под названием «Бабушки из Бураново».