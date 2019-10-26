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Спасатели приостановили поиски пропавшего в Пермском крае самолета

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Спасатели приостановили поиски пропавшего в Пермском крае самолета

Пермь, 26 октября. Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Поисково-спасательные работы приостановили из-за наступления темноты. Их продолжат утром 27 октября.

На борту самолета, который вылетел утром в субботу в поселок Фролы, находился один человек. До места назначения он не добрался.

К поискам подключились сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители, пишет «Царьград».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило некоторые подробности об исчезновении легкомоторного самолета.

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